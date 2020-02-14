Стрілянина у Харкові: поліцейського взяли під варту

Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід харківському патрульному, який під час погоні відкрив вогонь по автомобілю, поранивши людини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Повідомляється, що патрульному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

"За клопотанням прокуратури Харківської області Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави одному з командирів роти Управління патрульної поліції в Харківській області, який підозрюється в перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 13 лютого вночі в селі Хролі Харківської області екіпаж патрульної поліції намагався зупинити автомобіль Subaru, водій якого порушив правила дорожнього руху. Щоб зупинити автомобіль патрульний здійснив три постріли. В результаті водій отримав поранення.

У п'ятницю, 14 лютого, патрульному повідомили про підозру за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).