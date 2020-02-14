Стрілянина у Харкові: поліцейського взяли під варту

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Патрульного взяли під варту без права внесення застави

Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід харківському патрульному, який під час погоні відкрив вогонь по автомобілю, поранивши людини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Повідомляється, що патрульному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

"За клопотанням прокуратури Харківської області Жовтневий районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави одному з командирів роти Управління патрульної поліції в Харківській області, який підозрюється в перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, 13 лютого вночі в селі Хролі Харківської області екіпаж патрульної поліції намагався зупинити автомобіль Subaru, водій якого порушив правила дорожнього руху. Щоб зупинити автомобіль патрульний здійснив три постріли. В результаті водій отримав поранення.

У п'ятницю, 14 лютого, патрульному повідомили про підозру за перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).