Стрельба на фестивале в Калифорнии: возросло число погибших

Ранения получили более десятка человек
Число погибших в результате стрельбы в штате Калифорния в городе Гилрой на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival возросло до четырех человек, около 11 пострадали. Об этом заявил местный полицейский Джон Баллард, сообщает CNN.
Подчеркивается, что среди погибших - сам стрелок.
"По меньшей мере четыре человека погибли, в том числе стрелок, и еще 11 получили ранения в результате стрельбы (в Калифорнии, - ред.)", - пишет издание.
Так, правоохранители призывают свидетелей присылать им видеоматериалы и давать показания, которые помогут следствию. Полиция установила, что стрелок использовал ружье, однако его мотив сих пор неизвестен.
Подчеркнем также, на место трагедии прибыли сотрудники ФБР для помощи в расследовании.
Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival, в результате чего погибли по меньшей мере три человека.
Тогда сообщалось, что стрелка еще не задержали.
Некоторых раненых госпитализировали в больницу на вертолете.
Как писало РБК-Украина ранее, 28 июля в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали.