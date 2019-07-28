В Нью-Йорке произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие

Иллюстративное фото (flickr.com/Palácio do Planalto)

Более 10 человек пострадали

В Соединенных Штатах Америки произошла стрельба в Нью-Йорке, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Daily News.

Как сообщается, стрельба произошла на уличной вечеринке в районе Бруклин ночью, 28 июля. По данным источников, в результате стрельбы погиб по крайней мере один человек, еще по меньшей мере 11 человек получили ранения.

Другие источники издания отмечают, что среди пострадавших есть ребенок.

Сейчас американские правоохранители проводят поиски нападавшего. Детективы уже обнаружили оружие, из которого стрелял злоумышленник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах во время драки между группой мужчин произошла стрельба. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и предположительно причастных к ней лиц. Предварительно, полицейские установили одного из участников инцидента.

РБК-Украина писало, что в городе Ирпень (Киевская область) во время конфликта между сотрудниками двух ритуальных компаний произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения.

Кроме того, в субботу, 20 июля, в Киеве возле станции "Академгородок" неизвестный из пистолета несколько раз выстрелил по рейсовом автобусу. По словам водителя автобуса, инцидент произошел из-за дорожного конфликта с водителем Opel Vivaro относительно первоочередности проезда. Водитель Opel совершил несколько выстрелов в сторону автобуса. Пострадавших нет.