Стрельба в Днепре: рапорт об отставке командующего НГУ передали президенту

Министр внутренних дел Денис Монастырский поддержал решение командующего Национальной гвардии Николая Балана об отставке. Его рапорт передадут президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД Украины.