Стрельба в Днепре: рапорт об отставке командующего НГУ передали президенту
Министр внутренних дел Денис Монастырский поддержал решение командующего Национальной гвардии Николая Балана об отставке. Его рапорт передадут президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД Украины.
"Это поступок настоящего офицера. Рапорт Николая Балана мною будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения", - цитирует заявление Монастырского пресс-служба МВД.
Отмечается, что исполняющим обязанности командующего Нацгвардии могут назначить заместителя Балана генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Соответствующее представление также будет внесено на рассмотрение президента.
Напомним, днем 27 января Николай Балан подал в отставку из-за расстрела военных в Днепре. Также он отстранил командование полка, где произошла трагедия.
Отметим, сегодня около 04:00 в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" нацгвардеец Аретм Рябчук расстрелял из автомата караул военнослужащих Нацгвардии.
Все подробности расстрела военных в Днепре - в материале РБК-Украина.