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Стрілянина в Дніпрі: рапорт про відставку командувача НГУ передали президенту

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Київ, Четвер 27 січня 2022 18:07
Стрілянина в Дніпрі: рапорт про відставку командувача НГУ передали президенту Фото: глава МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтримав рішення командувача Національної гвардії Миколи Балана про відставку. Його рапорт передадуть президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент комунікацій МВС України.

"Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано та направлено президенту України для ухвалення рішення", - цитує заяву Монастирського пресслужба МВС.

Зазначається, що виконувачем обов'язків командувача Нацгвардії можуть призначити заступника Балана генерал-лейтенанта Юрія Лебедя. Відповідне подання також буде внесено до розгляду президента.

Нагадаємо, вдень 27 січня Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі. Також він усунув командування полку, де сталася трагедія.

Зазначимо, сьогодні близько 04:00 у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш" нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв з автомата варту військовослужбовців Нацгвардії.

Усі подробиці розстрілу військових у Дніпрі - у матеріалі РБК-Україна.

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