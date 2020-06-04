Стрельба в Броварах: полиция изъяла у участников арсенал оружия

Фото: изъятое патроны (mvs.gov.ua)

В домах участников конфликта обнаружили ружья, карабины, пистолеты, ножи и защитная амуниция

Полицейские провели обыски по месту жительства участников и возможного соорганизатора вооруженного конфликта в Броварах. По результатам правоохранители изъяли арсенал оружия, а также "черновые" записи.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Обыски были проведены 4 июня при участии сотрудников управления стратегического расследования в Киевской области, Броварского отдела полиции и прокуратуры, а также подразделения полиции особого назначения.

"По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи. Продолжаются мероприятия для задержания всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах", - сообщили в МВД.

Отмечается, что по данному факту проводится расследования по трем делам - по ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 и по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Фото: обыски у участников конфликта (mvs.gov.ua)

Напомним, 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров, в которой ранения получили три участника конфликта.

В полиции сообщали, что определили более 60 участников перестрелки.

Ранее РБК-Украина писало, что уже 20 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу.

Вечером 3 июня суд взял под стражу еще 10 участников перестрелки.

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Автор: Игорь Литвиненко