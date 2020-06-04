Стрілянина в Броварах: поліція вилучила у учасників арсенал зброї

Фото: вилучене патрони (mvs.gov.ua)

У будинках учасників конфлікту виявили рушниці, карабіни, пістолети, ножі і захисна амуніція

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання учасників та можливого співорганізатора збройного конфлікту в Броварах. За результатами правоохоронці вилучили арсенал зброї, а також "чорнові" записи.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Обшуки були проведені 4 червня за участю співробітників управління стратегічного розслідування Київської області, Броварського відділу поліції і прокуратури, а також підрозділи поліції особливого призначення.

"За їх результатами були вилучені рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніція для особистого захисту, речі, які, ймовірно, були одягнені особи під час перестрілки, "чорнові" запису. Тривають заходи для затримання всіх учасників, які брали участь у перестрілці в Броварах", - повідомили в МВС.

Наголошується, що за даним фактом проводиться розслідування по трьох справах - за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 і за ст. 15 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Фото: обшуки в учасників конфлікту (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 29 травня у Броварах відбулася масова стрілянина з-за перерозподілу маршрутів перевезення пасажирів, у якої поранення отримали три учасника конфлікту.

В поліції повідомляли, що визначили понад 60 учасників перестрілки.

Раніше РБК-Україна писало, що вже 20 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту.

Увечері 3 червня суд взяв під варту ще 10 учасників перестрілки.

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Автор: Игорь Литвиненко