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Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу

Новости » Происшествия     01.06.2020 - 08:18
Стрельба в Броварах: 20 подозреваемых взяли под стражу
Фото: заседание суда (facebook.com/UA.National.Police)

Аваков отметил, что на очереди организаторы преступления

Уже 20 участников стрельбы в Броварах взяли под стражу. Сегодня в 10:00 суд будет избирать меру пресечения еще одному подозреваемому.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр отметил, что на очереди организаторы преступления и следствие продолжается.

"Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов. 2 лицам объявлено подозрение заочно - до задержания", - написал он.

Напомним, в минувшую пятницу в Броварах произошла массовая перестрелка, в ходе которой пострадали трое людей. Тогда были задержаны десятки человек, в том числе 23 лицам было объявлено о подозрении.

Позже стало известно, что перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

Кроме того, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах.

Также сообщалось, что в конфликте принимали участие около 100 человек.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины БроварыСтрельба
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