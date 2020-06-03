Суд арестовал 10 участников перестрелки в Броварах

Фото: Шевченковский райсуд (УНИАН)

Речь идет о задержанных участниках стрельбы, которые "выступили" на стороне местных перевозчиков

Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения 10 задержанным участникам перестрелки в Броварах. Среди них есть криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отметим, 2 июня полиция задержала еще 13 участников, которые "выступили" со стороны местных перевозчиков.

Так, суд избрал меру пресечения четырем из них в виде ареста на 60 суток без права залога. Одному участнику перестрелки - содержание под стражей с правом залога в 630 300 гривен, еще одному - круглосуточный домашний арест.

По состоянию на вечер, 3 июня, еще четырем из задержанных, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Веха", избрали меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

В МВД добавили, что всем задержанным объявили о подозрении по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 человек получили подозрение о покушении на умышленное убийство (ст. 15 ч. 2 ст. 115) УК Украины.

Напомним, этих участников перестрелки задержали вчера в Киеве, Броварах и Ирпене.

РБК-Украина писало, что в минувшую пятницу в Броварах произошла массовая перестрелка, в ходе которой пострадали трое людей. Тогда силовики задержали десятки человек, в том числе 23 лицам объявили о подозрении.

Позже стало известно, что перестрелка произошла из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.

Силовики заявили, что определили более 60 участников перестрелки, а глава МВД Арсен Аваков обещал, что все участники перестрелки будут сидеть в тюрьме.

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Автор: Максим Зайченко