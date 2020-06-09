Стрельба в Броварах: одному из организаторов сообщили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов перестрелки в Броварах. Он организовывал так называемую "крышу" нелегальным перевозчикам.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Как отметили правоохранители, мужчине сообщили о подозрении по ч.3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Также 9 июня были проведены обыски по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки.

"По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи, "черновые" записи", - отметили в полиции.

Фото: обыски у участников перестрелки (npu.gov.ua)

Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Тогда в полиции сообщили, что конфликт произошел между нелегальными и официальными перевозчиками за право перераспределения пассажиропотока. В ходе конфликта ранения получили три человека. Всего в перестрелке принимали участие около 100 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители установили 67 участников конфликта в Броварах, 44 из них объявлено подозрение.

Также сообщалось, что в перестрелке в Броварах принимали участие сотрудники четырех охранных фирм столицы, их лицензии были аннулированы.