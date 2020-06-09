Стрілянина в Броварах: одному з організаторів повідомили підозру

Підозрюваний займався "кришуванням" нелегальних перевізників
Правоохоронці повідомили про підозру одному з організаторів перестрілки в Броварах. Він організовував так звану "кришу" нелегальним перевізникам.
Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.
Як зазначили правоохоронці, чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до семи років в'язниці.
Також 9 червня були проведені обшуки за місцями можливого проживання організаторів і учасників перестрілки.
"За результатами слідчих дій правоохоронці вилучили різну зброю, набої різного калібру, ножі, "чорнові" записи", - відзначили в поліції.
Фото: обшуки в учасників перестрілки (npu.gov.ua)
Нагадаємо, перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Тоді в поліції повідомили, що конфлікт стався між нелегальними і офіційними перевізниками за право перерозподілу пасажиропотоку. В ході конфлікту поранення отримали три людини. Всього в перестрілці брали участь близько 100 осіб.
Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці встановили 67 учасників конфлікту у Броварах, 44 з них оголошено підозру.
Також повідомлялося, що у перестрілці в Броварах брали участь співробітники чотирьох охоронних фірм столиці, їх ліцензії були анульовані.
Автор: Игорь Литвиненко