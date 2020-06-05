В стрельбе в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева

Фото: задержание участников стрельбы в Броварах (mvs.gov.ua)

Лицензии охранных фирм были аннулированы

В перестрелке в Броварах принимали участие сотрудники четырех охранных фирм Киева. Министерство внутренних дел аннулировало лицензии этих фирм.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как отметил замминистра МВД Сергей Гончаров, сотрудники этих охранных фирм неоднократно принимали участие в массовых беспорядках.

"Следователи Национальной полиции Украины, в рамках расследования уголовных производств о стрельбе в Броварах, обратились в Министерство внутренних дел для проведения проверки деятельности четырех столичных охранных фирм, работники которых, по информации досудебного расследования, являются участниками стрельбы в Киевской области. Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО "Профохорона", ООО "Охранная группа "Киев-центр", ООО "ДВ-Секьюрити", ООО "Охранная группа "Форт-3", - отметил Гончаров.

Напомним, неделю назад, 29 мая, в Броварах произошла перестрелка между представителями нелегальных и официальных перевозчиков за право перераспределения пассажиропотока. В ходе конфликта ранения получили три человека.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на утро 5 июня правоохранители установили 67 участников конфликта в Броварах, 44 из них объявлено подозрение.

Также сообщалось, что сегодня в Киеве проходят массовые акции протеста против министра внутренних дел Арсена Авакова, в связи с последними резонансными преступлениями, среди которых стрельба в Броварах и изнасилование в Кагарлыке.

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Автор: Игорь Литвиненко