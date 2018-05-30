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Стрельба в Бельгии: нападающего перед преступлением отпустили на 36 часов из тюрьмы

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 14:40
Фото: полиция Бельгии (policelocale.be)
Фото: полиция Бельгии (policelocale.be)

Он отбывал несколько тюремных сроков за насильственное ограбление, вандализм и поджог

36-летнего бельгийца Бенжамина Германа, который убил двух полицейских и молодого парня в городе Льеж (Бельгия), накануне преступления отпустили на 36 часов из тюрьмы. Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, Герман, который отбыл несколько тюремных сроков за насильственное ограбление, вандализм и поджог, получил в понедельник 36-часовой отпуск из тюрьмы в рамках подготовки к его возможному окончательному освобождению в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Герман за день до преступления убил еще одного человека.

29 мая 2018 года в Бельгии в городе Льеж вооруженный преступник открыл огонь по полицейским. В результате атаки на бульваре д'Аврой погибли двое полицейских и пассажир, который проезжал между авто, еще два офицера полиции получили ранения.

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Теги публикации: Бельгия, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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