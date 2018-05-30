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Стрілянина у Бельгії: нападника перед злочином відпустили на 36 годин із в'язниці

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 14:40
Фото: поліція Бельгії (policelocale.be)
Фото: поліція Бельгії (policelocale.be)

Він відбував кілька тюремних термінів за насильницьке пограбування, вандалізм і підпал

36-літнього бельгійця Бенжаміна Германа, який вбив двох поліцейських та молодого хлопця у місті Льєж (Бельгія), напередодні злочину відпустили на 36 годин із в’язниці. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, Герман, який відбув кілька тюремних термінів за насильницьке пограбування, вандалізм і підпал, отримав в понеділок 36-годинну відпустку з в'язниці в рамках підготовки до його можливого остаточного звільнення у 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Герман за день до злочину убив ще одну людину.

29 травня 2018 року у Бельгії у місті Льєж озброєний злочинець відкрив вогонь по поліцейським. У результаті атаки на бульварі д'Аврой загинули двоє поліцейських і пасажир, який проїжджав поміж авто, ще два офіцери поліції отримали поранення. 
 

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Теги публікації: Бельгия, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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