Стрілянина у Бельгії: за день до теракту стрілок вбив ще одну людину

36-річний Бенжамін Герман убив свого знайомого Мікаеля Вільме

Нападник, який у вівторок убив двох поліцейських та молодого хлопця у місті Льєж (Бельгія), за день до злочину убив ще одну людину. Про це в ефірі бельгійського телеканалу RTL повідомив міністр внутрішніх справ країни Жан Жамбон.

Так, злочинець, 36-річний Бенжамін Герман, нейтралізований поліцією після нападу, убив свого знайомого Мікаеля Вільме.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ, постраждалий був знайдений мертвим у вівторок вранці у квартирі в комуні Марш-ан-Фамен, за півсотні кілометрів від Льєжа.

Жамбон додав, що Мікаель Вільме помер внаслідок удару в голову тупим предметом. Пізніше в автомобілі Германа поліція знайшла знаряддя убивства - молоток.

Нагадаємо, що вчора, 29 травня 2018 року, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих під час нападу у Бельгії.

Додамо, що 29 травня 2018 року у Бельгії у місті Льєж озброєний злочинець відкрив вогонь по поліцейським. У результаті атаки на бульварі д'Аврой загинули двоє поліцейських і пасажир, який проїжджав поміж авто, ще два офіцери поліції отримали поранення.