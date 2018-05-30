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Стрілянина у Бельгії: за день до теракту стрілок вбив ще одну людину

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 12:13
Фото: поліція Бельгії (twitter.com/TalezMt)
Фото: поліція Бельгії (twitter.com/TalezMt)

36-річний Бенжамін Герман убив свого знайомого Мікаеля Вільме

Нападник, який у вівторок убив двох поліцейських та молодого хлопця у місті Льєж (Бельгія), за день до злочину убив ще одну людину. Про це в ефірі бельгійського телеканалу RTL повідомив міністр внутрішніх справ країни Жан Жамбон. 

Так, злочинець, 36-річний Бенжамін Герман, нейтралізований поліцією після нападу, убив свого знайомого Мікаеля Вільме.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ, постраждалий був знайдений мертвим у вівторок вранці у квартирі в комуні Марш-ан-Фамен, за півсотні кілометрів від Льєжа.

Жамбон додав, що Мікаель Вільме помер внаслідок удару в голову тупим предметом. Пізніше в автомобілі Германа поліція знайшла знаряддя убивства - молоток.

Нагадаємо, що вчора, 29 травня 2018 року, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих під час нападу у Бельгії. 

Додамо, що 29 травня 2018 року у Бельгії у місті Льєж озброєний злочинець відкрив вогонь по поліцейським. У результаті атаки на бульварі д'Аврой загинули двоє поліцейських і пасажир, який проїжджав поміж авто, ще два офіцери поліції отримали поранення.

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Теги публікації: Бельгия, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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