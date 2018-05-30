Стрельба в Бельгии: за день до теракта стрелок убил еще одного человека

36-летний Бенжамин Герман убил своего знакомого Микаэля Вильме

Террорист, который во вторник убил двух полицейских и молодого парня в городе Льеж (Бельгия), за день до преступления убил еще одного человека. Об этом в эфире бельгийского телеканала RTL сообщил министр внутренних дел страны Жан Жамбон.

Так, преступник, 36-летний Бенжамин Герман, который был нейтрализован полицией после нападения, убил своего знакомого Микаэля Вильме.

Как сообщает министр внутренних дел, пострадавший был найден мертвым во вторник утром в квартире в коммуне Марш-ан-Фамен, за полсотни километров от Льежа.

Жамбон добавил, что Микаэль Вильме умер в результате удара в голову тупым предметом. Позже в автомобиле Германа полиция нашла орудие убийства - молоток.

Напомним, что вчера министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших во время нападения в Бельгии.

Добавим, что 29 мая 2018 года в Бельгии в городе Льеж вооруженный преступник открыл огонь по полицейским. В результате атаки на бульваре д'Аврой погибли двое полицейских и пассажир, который проезжал мимо машины, еще два офицера полиции получили ранения.