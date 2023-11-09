Страйк польських перевізників. Кубраков переговорив з міністром інфраструктури Польщі

Наразі заблокованими з обох сторін є більше 20 тисяч транспортних засобів. Внаслідок цього страждає економіка не лише України, але й Польщі та інших країн, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання.

"Україна з повагою ставиться до права на протест та готова до конструктивного діалогу для вирішення ситуації. Про це ми неодноразово наголошуємо на всіх рівнях. Разом з тим зазначимо, блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського Союзу", - додає пресслужба.

Зазначається, що під час переговорів жодні зміни, або ж скасування Угоди про лібералізацію не обговорюється. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України готове допомогти Польщі вирішити питання із блокування кордону, надати відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.

Протест на кордоні Польщі

6 листопада перевізники з Польщі розпочали страйк. Через це спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною.

Наразі пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Для припинення страйку перевізники вимагають виконання кількох умов.

На третій день страйку більше 1700 фур "застрягли" на кордоні з Україною.