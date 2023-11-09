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Забастовка польских перевозчиков. Кубраков переговорил с министром инфраструктуры Польши

Фото: Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с польским коллегой Анджеем Адамчиком. Стороны обсудили блокирование границы протестующими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Сейчас заблокированными с обеих сторон являются более 20 тысяч транспортных средств. В результате страдает экономика не только Украины, но и Польши и других стран, которые не могут перевозить товары и нарушают свои договорные обязательства.

"Украина с уважением относится к праву на протест и готова к конструктивному диалогу для разрешения ситуации. Об этом мы неоднократно подчеркиваем на всех уровнях. Вместе с тем отметим, блокирование границы польскими протестующими нарушает логистические пути, что уже влияет как на экономику Украины, так и Европейского Союза", - добавляет пресс-служба. 

Отмечается, что во время переговоров никакие изменения, или же отмена Соглашения о либерализации не обсуждается. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины готово помочь Польше решить вопрос с блокированием границы, предоставить соответствующие разъяснения и провести встречи при необходимости.

Протест на границе Польши

6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку. Поэтому наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной.

Сейчас пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Для прекращения забастовки перевозчики требуют выполнения нескольких условий.

На третий день забастовки более 1700 фур "застряли" на границе с Украиной.

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