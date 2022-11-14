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"Страйк" за Херсон. Facebook блокує контент українських ЗМІ після скарг росіян

Фото: Facebook блокує контент українських ЗМІ після скарг росіян (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Адміністрація соціальної мережі Facebook обмежила видачу контенту зі сторінки РБК-Україна після скарги, ймовірно, російських користувачів на публікацію, в якій згадувався полк "Азов".

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли Facebook блокує контент українських ЗМІ, де згадуються військові та успіхи ЗСУ на фронті. У цьому випадку причиною "страйку" стала новина з відео, опублікованого військовими полку "Азов". На ньому показано, як діти зустрічають українських захисників у звільненому від російських окупантів Херсоні.

Редакція РБК-Україна просить допомоги у своїх читачів підтримати видання та розповсюдити цю інформацію, а також за можливості звернутися до адміністрації соціальної мережі з вимогою припинити блокування сторінки та ретельніше реагувати на скарги щодо контенту українських ЗМІ. Адже найчастіше ці скарги надходять із країни-агресора, але Facebook не враховує це, блокуючи сторінки укрЗМІ.

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ХерсонFacebookАзовціРБК-Украина