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"Страйк" за Херсон. Facebook блокирует контент украинских СМИ после жалоб россиян

Фото: Facebook блокирует контент украинских СМИ после жалоб россиян (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Администрация социальной сети Facebook ограничила выдачу контента со страницы РБК-Украина после жалобы, вероятно, российских пользователей на публикацию, в которой упоминался полк "Азов".

Отметим, что это уже не первый случай, когда Facebook блокирует контент украинских СМИ, где упоминаются военные и успехи ВСУ на фронте. В данном случае причиной "страйка" стала новость с видео, опубликованным военными полка "Азов". На нем показано, как дети встречают украинских защитников в освобожденном от российских оккупантов Херсоне.

Редакция РБК-Украина просит помощи у своих читателей поддержать издание и распространить эту информацию, а также по возможности обратиться к администрации социальной сети с требованием прекратить блокировку страницы и тщательнее реагировать на жалобы по контенту украинских СМИ. Ведь зачастую эти жалобы исходят из страны-агрессора, но Facebook не учитывает это, блокируя страницы укрСМИ.

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ХерсонFacebookАзовціРБК-Украина