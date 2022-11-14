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Стратили у льоху. На Херсонщині знайшли тіла фермерів, убитих під час окупації

Фото: на Херсонщині знайшли тіла фермерів, убитих під час окупації (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсонській області правоохоронці виявили тіла подружжя-фермерів, яких росіяни вбили під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя-фермерів у їхньому власному льоху на території домоволодіння", - розповіли у відомстві.

Під час огляду тіл правоохоронці встановили у загиблих пошкодження черепів. Наразі тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.

Розслідування у кримінальному провадженні триває за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 військових злочинів російських окупантів.

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Херсонська областьокупанти