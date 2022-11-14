Стратили у льоху. На Херсонщині знайшли тіла фермерів, убитих під час окупації

У Херсонській області правоохоронці виявили тіла подружжя-фермерів, яких росіяни вбили під час окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
"За попередніми даними, у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади військовослужбовці ЗС РФ вбили місцеве подружжя-фермерів у їхньому власному льоху на території домоволодіння", - розповіли у відомстві.
Під час огляду тіл правоохоронці встановили у загиблих пошкодження черепів. Наразі тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи.
Розслідування у кримінальному провадженні триває за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що у звільнених населених пунктах Херсонської області вже зафіксовано понад 400 військових злочинів російських окупантів.
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