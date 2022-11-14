RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Казнили в погребе. В Херсонской области нашли тела фермеров, убитых во время оккупации

Фото: в Херсонской области нашли тела фермеров, убитых во время оккупации (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсонской области правоохранители обнаружили тела супругов-фермеров, которых россияне убили во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По предварительным данным, в августе 2022 года во время оккупации пгт Архангельское Высокопольской территориальной громады военнослужащие ВС РФ убили местных супругов-фермеров в их собственном погребе на территории домовладения", - рассказали в ведомстве.

Во время осмотра тел правоохранители установили у погибших повреждение черепов. В настоящее время тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Расследование в уголовном производстве продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской области уже зафиксировано более 400 военных преступлений российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьокупанти