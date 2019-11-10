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Стратегія захисту Мазура вироблена, - МЗС

Новини » Політика     10.11.2019 - 11:31
Стратегія захисту Мазура вироблена, - МЗС
Фото: Ігор Мазур (facebook.com/denisovaombudsman)

Сьогодні, 10 листопада, суд обере запобіжний захід Мазуру

Сьогодні, 10 листопада, прокуратура Польщі проведе процесуальні дії, а суд обере запобіжний захід українцеві Ігорю Мазуру. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За словами Кирилича, українське зовнішньополітичне відомство розробило стратегію захисту Мазура в суді.

"Стратегія захисту вироблена, консули мають досвід захисту прав українців у таких справах, які закінчувалися звільненням затриманих співвітчизників", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі пояснили ситуацію з затриманням українського активіста Ігоря Мазура. Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович заявив, що Мазура затримувала прикордонна служба, яка не знає, яку функцію виконує людина, що входить до списку Інтерполу.

Як відомо, у суботу, 9 листопада, в Польщі на прикордонному пункті "Дорогуськ" правоохоронці затримали українського активіста Ігоря Мазура, який також є співробітником Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

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