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Стратегия деоккупации Крыма будет состоять из двух блоков, - Кулеба

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 13:30
Стратегия деоккупации Крыма будет состоять из двух блоков, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Стратегия деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика, второй - внешняя.

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, данный документ является первым после оккупации Крыма в 2014 году, который будет комплексно сводить все шаги и подходы для деоккупации полуострова.

"Во исполнение стратегии правительство утвердит детальный план мероприятий, что будет делаться конкретно. Этот план мероприятий будет состоять из двух блоков. Первый - это внутренняя политика. Второй - это то, что надо сделать во внешней политике. За международный аспект будет отвечать Министерство иностранных дел", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что ключевой инициативой в данной стратегии является Крымская платформа.

"Я считаю, что через семь лет после начала незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией, после всех системных нарушений прав человека, что совершила Россия на оккупированных территориях... это не только политически и юридически, но и морально правильно поддержать Крымскую платформу", - сказал он.

Кулеба добавил, что "нервная, местами истерическая реакция" Российской Федерации на Крымскую платформу подтверждает, что Украина находится на правильном пути.

Напомним, на прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Отметим, первый международный саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа этого года. Как заявили в МИД, эта платформа будет сосредоточена на пяти направлениях работы.

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