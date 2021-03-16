Стратегія деокупації Криму буде складатися з двох блоків, - Кулеба

Стратегія деокупації та реінтеграції окупованого Криму складатиметься з двох блоків. Перший - це внутрішня політика, другий - зовнішня.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, даний документ є першим після окупації Криму в 2014 році, який буде комплексно зводити всі кроки і підходи для деокупації півострова.

"На виконання стратегії уряд затвердить детальний план заходів, що буде робитися конкретно. Цей план заходів буде складатися з двох блоків. Перший - це внутрішня політика. Другий - це те, що треба зробити у зовнішній політиці. За міжнародний аспект відповідатиме Міністерство закордонних справ", - заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що ключовою ініціативою даної стратегії є Кримська платформа.

"Я вважаю, що через сім років після початку незаконної окупації Криму Російською Федерацією, після всіх системних порушень прав людини, що зробила Росія на окупованих територіях... це не тільки політично і юридично, а й морально правильно підтримати Кримську платформу", - сказав він.

Кулеба додав, що "нервова, місцями істерична реакція" Російської Федерації на Кримську платформу підтверджує, що Україна знаходиться на правильному шляху.