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Стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине

Понедельник 08 июля 2024 01:44
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Стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине Фото: бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты в направлении Украины (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Предположительно осуществлены пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Волгоградской области!", - говорится в сообщении.

По данным военных, ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины - после 2:00.

В 1:41 в Воздушных силах сообщили о ракетной опасности в восточных областях, из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Ночной обстрел Украины

Напомним, около 23:00 в воскресенье, 7 июля, Воздушные силы сообщили о взлете четырех бомбардировщиков Ту-95 с аэродрома Оленья в Мурманской области. Кроме того, Россия держит в Черном море два носителя ракет "Калибр".

Позже в пригороде Харькова прогремел взрыв.

Также прозвучали взрывы в Николаеве и возле города Сумы.

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