Стратегічна перспектива РФ в акваторії Чорного та Азовського морів не покращується, - ВМС

Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Корабельно-катерний склад росіян не має перспектив для подальшого перебування в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як повідомляє РБК-Україна про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону.

"Стратегічна перспектива для нашого ворога точно не покращується, тому що акваторія фактично закрита. Завести нові одиниці вони не можуть і не хочуть, точніше, технічно можуть, але останні одиниці вони виводили. Тобто корабельно-катерний склад залишається таким же, що є станом на зараз, і у нього перспектив подальшого адекватного перебування тут немає", - сказав Плетенчук.

За його словами, будь-яка зупинка ворожого корабля в доках для здійснення обслуговування зробить із нього зручну мішень. 

"Залишається авіація. Ви бачите, що в кінці року вони втратили кілька одиниць в Криму. І це теж є їхньою одвічною проблемою, що вони мають все одно знаходитися доволі близько до нас, щоб працювати в тій самій акваторії", - зазначив речник.

Плетенчук також додав, що в кінці року росіяни збільшили кількість ударів по цивільних судах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія намагається налагодити виробництво морських безекіпажних катерів. У Військово-морських силах ЗСУ заявляють, що готові до цієї загрози.

Також у ВМС повідомили, що Росія запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря у обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.

Також відомо, що порт у Новоросійську залишається небезпечним для російських кораблів, адже українські захисники можуть вразити їх навіть у гавані.

