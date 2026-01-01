Стратегічна перспектива РФ в акваторії Чорного та Азовського морів не покращується, - ВМС

"Стратегічна перспектива для нашого ворога точно не покращується, тому що акваторія фактично закрита. Завести нові одиниці вони не можуть і не хочуть, точніше, технічно можуть, але останні одиниці вони виводили. Тобто корабельно-катерний склад залишається таким же, що є станом на зараз, і у нього перспектив подальшого адекватного перебування тут немає", - сказав Плетенчук.

За його словами, будь-яка зупинка ворожого корабля в доках для здійснення обслуговування зробить із нього зручну мішень.

"Залишається авіація. Ви бачите, що в кінці року вони втратили кілька одиниць в Криму. І це теж є їхньою одвічною проблемою, що вони мають все одно знаходитися доволі близько до нас, щоб працювати в тій самій акваторії", - зазначив речник.

Плетенчук також додав, що в кінці року росіяни збільшили кількість ударів по цивільних судах.