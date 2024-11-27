Стратегічна мета. Зеленський впевнений, що за п'ять років Україна стане членом ЄС

Глава держави привітав затвердження Європейським парламентом нового складу Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський побажав новому складу Єврокомісії успіху у зміцненні об’єднаної Європи та посиленні ролі ЄС як глобального лідера. Президент сподівається на продовження співпраці з ключових питань щодо вступу України в ЄС.

Крім того, Зеленський висловив впевненість, що Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п'яти років під час роботи нової колегії Єврокомісії.

"Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети - членства у Європейському Союзі", - наголосив український президент.