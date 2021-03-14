Стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer впервые приземлился в Польше

Самолет сел 12 марта 2021 года на 33-й польской авиабазе возле городка Повидз для дозаправки.

Во время миссии бомбардировщик взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, польскими F-16 Fighting Falcons и датскими F-16.

Полет включал в себя первую в Европе быструю дозаправку самолета-бомбардировщика при включенных двигателях, и пребывании экипажа в кабине. Также B-1В дозаправился в воздухе с помощью британского самолета-заправщика Stratotanker KC-135.

Подобный способ дозаправки повышает способность бомбардировщиков быстро разворачиваться и эксплуатировать их из отдаленных мест.

"Концепция быстрой дозаправки в Польше говорит сама за себя. Наши бомбардировщики после выполнения миссии могут вылететь в любое время и в любое место", - сказал генерал Джефф Гарригиан, командующий ВВС США в Европе.