США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе были переброшены на норвежскую авиационную базу Эрланн.
"Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают учения, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире", - говорится в заявлении.
Однако, сколько самолетов прибыли в Норвегию, пока не известно.
По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего европейским контингентом ВВС США, совместные учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны США решило отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов заявил, что создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.