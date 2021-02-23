ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию

Новина українською → Эрланн, Вторник 23 февраля 2021 15:25
США впервые перебросили стратегические бомбардировщики в Норвегию Фото: бомбардировщики B-1B (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения. Самолеты из седьмой эскадрильи с авиабазы Дайс в Техасе были переброшены на норвежскую авиационную базу Эрланн.

Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

"Текущие плановые бомбардировочные миссии демонстрируют способность ВВС поддерживать готовность и поддерживать наших союзников и партнеров независимо от любых внешних вызовов. Эти миссии также обеспечивают учения, необходимые для реагирования на любой потенциальный кризис или вызов во всем мире", - говорится в заявлении.

Однако, сколько самолетов прибыли в Норвегию, пока не известно.

По словам генерала Джеффри Харригиана, командующего европейским контингентом ВВС США, совместные учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США решило отложить полномасштабное производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Кроме того, Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют до 2035 года закупить эскадрилью американских истребителей. Командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов заявил, что создать собственный боевой самолет Украине в ближайшее время вряд ли удастся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Норвегия бомбардировщики
NEWS
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
DAILY
Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине