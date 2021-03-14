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Стратегічний бомбардувальник США B-1B Lancer вперше приземлився в Польщі

Автор: Андрій Василюк

Стратегічний бомбардувальник Військово-повітряних сил США B-1B Lancer вперше здійснив посадку на авіабазі в Польщі.

Про це повідомляє прес-служба командування ВПС США в Європі.

Літак сів 12 березня 2021 року на 33-й польській авіабазі біля містечка Повідз для дозаправки.

Під час місії бомбардувальник взаємодіяв зі шведськими винищувачами JAS-39 Gripen, польськими F-16 Fighting Falcons та данськими F-16.

Політ включав перше в Європі швидке дозаправлення літака-бомбардувальника при увімкнених двигунах, і перебуванні екіпажу в кабіні. Також B-1В дозаправився в повітрі за допомогою британського літака-заправника Stratotanker KC-135.

Подібний спосіб дозаправки підвищує здатність бомбардувальників швидко розгортатись і експлуатувати їх з віддалених місць.

"Концепція швидкої дозаправки в Польщі говорить сама за себе. Наші бомбардувальники після виконання місії можуть вилетіти в будь-який час і в будь-яке місце", - сказав генерал Джефф Гаррігіан, командувач ВПС США в Європі.

Нагадаємо, наприкінці лютого американські стратегічні бомбардувальники B-1B Lancer вперше прибули до Норвегії на навчання. Літаки з сьомої ескадрильї з авіабази Дайс в Техасі були перекинуті на норвезьку авіаційну базу Ерланн.

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