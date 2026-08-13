"Страшно сказати": синоптик прогнозує нові погодні сюрпризи в Україні

Як пояснила Діденко, саме завдяки антициклону українці деякий час зможуть пожити без дощів та інших опадів. Під його впливом перебуватиме майже вся територія Європи.

"Тому завтра, 14 серпня, в усіх областях України очікується суха сонячна погода. Навіть туманів не видно в прогнозі, хіба що якісь надрічкові серпанки", - прогнозує синоптикиня.

За її словами, вдень температура повітря коливатиметься на рівні +20...+25 градусів.

Однак на Закарпатті буде дещо спекотніше - +28...+31 градус.

"А вночі навіть уже витягайте пледи чи й ковдру: мінімально +12...+17, а на півночі та заході подекуди - страшно сказати - +9...+11 градусів!" - попереджає Діденко.

Українцям варто бути готовими до коливання температур (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Що стосується ситуації в Києві, то там 14 серпня буде близько +24 градусів - без опадів.

До речі, 16 та 17 серпня Україну вкотре накриє хвиля спеки, однак цього разу надовго вона не затримається.