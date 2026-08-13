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"Страшно сказать": синоптик прогнозирует новые погодные сюрпризы в Украине

11:53 13.08.2026 Чт
2 мин
14 августа удивит резкими контрастами
aimg Юлия Капитонова
Фото: Погода 14 августа порадует многих украинцев, но есть нюанс (Getty Images)

14 августа во всех регионах Украины будет теплая солнечная погода. Но ночью ситуация резко изменится.

С таким предупреждением выступила синоптика Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

Как объяснила Диденко, именно благодаря антициклону, украинцы некоторое время смогут пожить без дождей и других осадков. Под его влиянием будет находиться почти вся территория Европы.

"Поэтому завтра, 14 августа, во всех областях Украины ожидается сухая солнечная погода. Даже туманов не видно в прогнозе, разве что какие-то надречные дымки", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, днем температура воздуха будет колебаться на уровне +20...+25 градусов.

Однако в Закарпатье будет несколько жарче - +28...+31 градус.

"А ночью даже уже вытаскивайте пледы или одеяло: минимально +12...+17, а на севере и западе кое-где - страшно сказать - +9...+11 градусов!" – предупреждает Диденко.

Украинцам следует быть готовыми к колебаниям температур (Фото: инфографика РБК-Украина)

Что касается ситуации в Киеве, то там 14 августа будет около +24 градусов - без осадков.

Кстати, 16 и 17 августа Украину в очередной раз накроет волна жары, однако в этот раз она надолго не задержится.

Ранее РБК-Украина рассказывала, чего ждать украинцам от погоды 13 августа.

Также мы писали, что скоро резко потеплеет до +28 градусов, а с понедельника в Киеве возобновится жара.

Кроме того, узнайте, когда в Украину вернется похолодание и каким оно будет на этот раз.

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