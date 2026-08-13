Комфортна температура, без дощу: якою буде погода в Україні сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 13 серпня (Getty Images)

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В Україні сьогодні, 13 серпня, очікується тепла погода - до +30°. Водночас дощі не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-26°, на Закарпатті до 30°. Фото: якою буде погода в Україні 13 серпня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вдень 21-26°, у Києві близько 25°.