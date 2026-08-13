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"Страшно сказати": синоптик прогнозує нові погодні сюрпризи в Україні

11:53 13.08.2026 Чт
2 хв
14 серпня здивує різкими контрастами
aimg Юлія Капітонова
"Страшно сказати": синоптик прогнозує нові погодні сюрпризи в Україні Фото: Погода 14 серпня потішить багатьох українців, але є нюанс (Getty Images)
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14 серпня в усіх регіонах України пануватиме тепла сонячна погода. Попри це, вночі ситуація різко зміниться.

З таким попередженням виступила синоптикиня Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Telegram.

Як пояснила Діденко, саме завдяки антициклону українці деякий час зможуть пожити без дощів та інших опадів. Під його впливом перебуватиме майже вся територія Європи.

"Тому завтра, 14 серпня, в усіх областях України очікується суха сонячна погода. Навіть туманів не видно в прогнозі, хіба що якісь надрічкові серпанки", - прогнозує синоптикиня.

За її словами, вдень температура повітря коливатиметься на рівні +20...+25 градусів.

Однак на Закарпатті буде дещо спекотніше - +28...+31 градус.

"А вночі навіть уже витягайте пледи чи й ковдру: мінімально +12...+17, а на півночі та заході подекуди - страшно сказати - +9...+11 градусів!" - попереджає Діденко.

&quot;Страшно сказати&quot;: синоптик прогнозує нові погодні сюрпризи в Україні

Українцям варто бути готовими до коливання температур (Фото: інфографіка РБК-Україна)

Що стосується ситуації в Києві, то там 14 серпня буде близько +24 градусів - без опадів.

До речі, 16 та 17 серпня Україну вкотре накриє хвиля спеки, однак цього разу надовго вона не затримається.

Раніше РБК-Україна розповідало, чого українцям чекати від погоди 13 серпня.

Також ми писали, що незабаром різко потеплішає до +28 градусів, а з понеділка в Києві відновиться спека.

Окрім того, дізнайтеся, коли в Україну повернеться похолодання та яким воно буде цього разу.

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