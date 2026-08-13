"Страшно сказать": синоптик прогнозирует новые погодные сюрпризы в Украине
14 августа во всех регионах Украины будет теплая солнечная погода. Но ночью ситуация резко изменится.
С таким предупреждением выступила синоптика Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.
Как объяснила Диденко, именно благодаря антициклону, украинцы некоторое время смогут пожить без дождей и других осадков. Под его влиянием будет находиться почти вся территория Европы.
"Поэтому завтра, 14 августа, во всех областях Украины ожидается сухая солнечная погода. Даже туманов не видно в прогнозе, разве что какие-то надречные дымки", - прогнозирует синоптик.
По ее словам, днем температура воздуха будет колебаться на уровне +20...+25 градусов.
Однако в Закарпатье будет несколько жарче - +28...+31 градус.
"А ночью даже уже вытаскивайте пледы или одеяло: минимально +12...+17, а на севере и западе кое-где - страшно сказать - +9...+11 градусов!" – предупреждает Диденко.
Украинцам следует быть готовыми к колебаниям температур (Фото: инфографика РБК-Украина)
Что касается ситуации в Киеве, то там 14 августа будет около +24 градусов - без осадков.
Кстати, 16 и 17 августа Украину в очередной раз накроет волна жары, однако в этот раз она надолго не задержится.
Ранее РБК-Украина рассказывала, чего ждать украинцам от погоды 13 августа.
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