"Страшно сказать": синоптик прогнозирует новые погодные сюрпризы в Украине

14 августа во всех регионах Украины будет теплая солнечная погода. Но ночью ситуация резко изменится.

С таким предупреждением выступила синоптика Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

Как объяснила Диденко, именно благодаря антициклону, украинцы некоторое время смогут пожить без дождей и других осадков. Под его влиянием будет находиться почти вся территория Европы.

"Поэтому завтра, 14 августа, во всех областях Украины ожидается сухая солнечная погода. Даже туманов не видно в прогнозе, разве что какие-то надречные дымки", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, днем температура воздуха будет колебаться на уровне +20...+25 градусов.

Однако в Закарпатье будет несколько жарче - +28...+31 градус.

"А ночью даже уже вытаскивайте пледы или одеяло: минимально +12...+17, а на севере и западе кое-где - страшно сказать - +9...+11 градусов!" – предупреждает Диденко.

Украинцам следует быть готовыми к колебаниям температур (Фото: инфографика РБК-Украина)

Что касается ситуации в Киеве, то там 14 августа будет около +24 градусов - без осадков.

Кстати, 16 и 17 августа Украину в очередной раз накроет волна жары, однако в этот раз она надолго не задержится.