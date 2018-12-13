Италия усилила антитеррористические меры после стрельбы в Страсбурге

Фото: Рождественская ярмарка в Страсбурге, где произошла стрельба (twitter.com/UkrZaKordonoр

Полиции поручили усилить меры безопасности на рождественские праздники

Италия усилила антитеррористические меры до максимального уровня на период рождественских праздников после стрельбы в Страсбурге (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как отмечается, во время экстренного заседания антитеррористического стратегического аналитического комитета CASA при министерстве внутренних дел (МВД) итальянским префектам и начальникам полиции поручили максимально усилить меры безопасности.

В то же время, издание пишет, что пока не подтвердилась информация о том, что страсбургский стрелок Шариф Шекатт может иметь связи в Италии.

Напомним, вечером 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге мужчина открыл стрельбу, в результате которой три человека погибли, еще 12 были ранены.

Позже прокурор Парижа Реми Эйтс назвал стрельбу терактом. Во Франции в связи со стрельбой усилили контроль на границах, а также рождественских рынках. На поиски стрелка направили сотни полицейских и жандармов.

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе является 29-летним уроженцем Страсбурга Шериф Шеккатт.