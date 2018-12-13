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Страсбурзький терорист розповів про мотиви нападу водієві таксі

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 11:56
Страсбурзький терорист розповів про мотиви нападу водієві таксі
Фото: ярмарок у Страсбурзі, де сталась стрілянина (twitter.com/UkrZaKordono)

Шеріф Шекатт хотів помститися за своїх вбитих братів у Сирії

Нападник, який влаштував стрілянину біля різдвяного ярмарку у Страсбурзі 11 грудня, розповів про мотиви нападу водієві таксі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BFMTV.

Як зазначається, стріляниною Шеріф Шекатт хотів помститися за своїх вбитих братів у Сирії. У виданні додали, що поліція продовжує пошуки нападника.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції поліція поширила фотографію чоловіка, який влаштував стрілянину в Страсбурзі на різдвяному ярмарку. В інформації, розміщеній поряд з фотографією, зазначено ім'я - Шаріф Шекатт, його вік - 29 років, зріст - 180 см.

Як відомо, 11 грудня поруч із різдвяним ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої три людини загинули, ще 12 були поранені.

У Франції у зв'язку зі стріляниною посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрілка направили сотні поліцейських і жандармів. Поліція відразу після стрілянини просила жителів не залишати будинки.

Додамо, Італія посилила антитерористичні заходи до максимального рівня на період різдвяних свят після стрілянини у Страсбурзі.

 

 

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