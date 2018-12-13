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Стрельба в Страсбурге: полиция убила стрелка

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 23:17
Стрельба в Страсбурге: полиция убила стрелка
Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Террорист первым открыл огонь по правоохранителям

В Страсбурге, во время полицейской операции, правоохранители смогли найти Шарифа Шекатта, который 11 декабря атаковал людей на рождественской ярмарке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DNA.

Сообщается, что террорист прятался около складов на улице Лазарет в районе Мено, недалеко от района Нейдорф. Он первый произвел нападение на полицейских, из-за чего был убит ответным огнем.

Очевидцы рассказали, что в районе проведения операции были слышны выстрелы, а над районом кружил полицейский вертолет.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был осужден 27 раз. Прокурор Парижа Реми Хейц рассказал, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации и находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.

Во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.

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