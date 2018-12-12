Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге был осужден 27 раз

Фото: полиция Франции (flickr/Police Nationale)

Чериф находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции

Нападавший, который устроил стрельбу в Страсбурге 11 декабря ранее был осужден 27 раз. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

Прокурор отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации. Чериф находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.

"Чериф Ч., что родился в 1989 году в Страсбурге, был известен (правоохранителям, - ред.) "особенно за кражи и насилие". Его криминальное досье насчитывает "27 приговоров за правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах Франции отмечают, что подозреваемый в нападении был известен полиции еще до стрельбы в Страсбурге. Утром 11 декабря, перед атакой на ярмарке, полиция обыскала жилье Шерифа Шекката, поскольку его подозревали в убийстве. На момент обыска его не было дома.

Напомним, ранее прокурор Парижа Реми Ейтс заявил, что стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге была терактом. К расследованию стрельбы в Страсбурге привлекли антитеррористическую полицию.

РБК-Украина писало, что пользователи Тwitter опубликовали фото нападавшего, который устроил стрельбу в Страсбурге.

Во вторник вечером, 11 декабря, рядом с рождественской ярмаркой во французском Страсбурге неизвестный устроил стрельбу. По официальным данным, три человека погибли, еще 13 ранены.