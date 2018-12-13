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Стрілянина у Страсбурзі: поліція вбила нападника

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 23:17
Стрілянина у Страсбурзі: поліція вбила нападника
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Терорист першим відкрив вогонь по правоохоронцям

У Страсбурзі, під час поліцейської операції, правоохоронці змогли знайти Шаріфа Шекатта, який 11 грудня атакував людей на різдвяному ярмарку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DNA.

Повідомляється, що терорист ховався поблизу складів на вулиці Лазарет в районі Мено, недалеко від району Нейдорф. Він перший зробив напад на поліцейських, з-за чого був убитий вогнем у відповідь.

Очевидці розповіли, що в районі проведення операції були чутні постріли, а над районом кружляв поліцейський вертоліт.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у стрілянині в Страсбурзі був засуджений 27 разів. Прокурор Парижа Ремі Хейц розповів, що підозрюваний декілька разів відбував покарання у в'язниці, де піддався радикалізації і перебував у списку осіб, що представляють загрозу безпеці Франції.

У вівторок ввечері, 11 грудня, поряд з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі невідомий влаштував стрілянину. За офіційними даними, три людини загинули, ще 13 поранені.

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