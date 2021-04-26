Страны Вышеградской группы осудили действия РФ в Чехии и высылку дипломатов

Главы правительств Польши, Словакии и Венгрии на заседании в формате Вышеградской группы выразили солидарность с Чехией в ситуации вокруг взрывов во Врбетице . Также они осудили действия России по высылке дипломатов.

Сообщается, что в декларации осуждаются действия российских агентов военной разведки, которые привели к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кроме того, в заявлении принятые Россией меры в ответ на решение Праги о высылке 18 российских дипломатов с ее территории названы "несоразмерной мерой".

Напомним, ранее Чехия выдворила сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской военной разведки со взрывом на складе боеприпасов. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила уравнять численность персонала посольства, что означает высылку еще 70 человек.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А сегодня Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РФ.