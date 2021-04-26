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Країни Вишеградської групи засудили дії РФ в Чехії та висилку дипломатів

Автор: РБК-Україна

Глави урядів Польщі, Словаччини та Угорщини на засіданні у форматі Вишеградської групи висловили солідарність з Чехією в ситуації навколо вибухів у Врбетиці. Також вони засудили дії Росії з висилки дипломатів.

Про це пише чеське видання novinky.cz.

Повідомляється, що в декларації засуджуються дії російських агентів військової розвідки, які призвели до вибуху на складі боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. Крім того, в заяві прийняті Росією заходи у відповідь на рішення Праги про висилку 18 російських дипломатів з її території названі "невідповідним заходом".

"Пропонуємо Чехії нашу дипломатичну і консульську підтримку", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської військової розвідки з вибухом на складі боєприпасів. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів, після чого Прага вирішила зрівняти чисельність персоналу посольства, що означає висилку ще 70 осіб.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А сьогодні Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ.

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