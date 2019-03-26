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Страны Персидского залива осуждают решение Трампа по Голанским высотам

Новости » Политика    26.03.2019 - 14:05
Страны Персидского залива осуждают решение Трампа по Голанским высотам
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Суверенитет Израиля над Голанами - страны Персидского залива осудили решение Трампа

Четыре государства из региона Персидского залива осудили решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Указано, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона, а в Эр-Рияде предупредили, что решение Трампа усложнит поиск мирного пути и скажется на стабильности в регионе.

Кроме того, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты оккупированными арабскими территориями.

Так, Саудовская Аравия назвала документ "явным нарушением Устава ООН и международного права".

Сообщается, что Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и соблюдать международные резолюции.

Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".

Нетаньяху поблагодарил Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанами Канада не признает право Израиля на Голанские высоты
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