Страны Персидского залива осуждают решение Трампа по Голанским высотам

Суверенитет Израиля над Голанами - страны Персидского залива осудили решение Трампа
Четыре государства из региона Персидского залива осудили решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает "Радио Свобода".
Указано, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона, а в Эр-Рияде предупредили, что решение Трампа усложнит поиск мирного пути и скажется на стабильности в регионе.
Кроме того, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты оккупированными арабскими территориями.
Так, Саудовская Аравия назвала документ "явным нарушением Устава ООН и международного права".
Сообщается, что Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и соблюдать международные резолюции.
Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Как писало РБК-Украина ранее, президент США в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".