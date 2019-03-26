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Країни Перської затоки засуджують рішення Трампа щодо Голанських висот

Новини » Політика    26.03.2019 - 14:05
Країни Перської затоки засуджують рішення Трампа щодо Голанських висот
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Суверенітет Ізраїлю над Голанами - країни Перської затоки засудили рішення Трампа

Чотири держави з регіону Перської затоки засудили рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вказано, що Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт виступили з критикою Вашингтона, а в Ер-Ріяді попередили, що рішення Трампа ускладнить пошук мирного шляху і позначиться на стабільності в регіоні.

Крім того, усі чотири держави підкреслили, що вважають анексовані Ізраїлем в 1981 році Голанські висоти окупованими арабськими територіями.

Так, Саудівська Аравія назвала документ "явним порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

Повідомляється, що Катар закликав Ізраїль припинити окупацію Голанських висот і дотримуватися міжнародних резолюцій.

Нагадаємо, раніше глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Трампу за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США в понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом усіх арабів".

Нетаньяху подякував Трампу за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами Канада не визнає право Ізраїля на контроль Голанських висот
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