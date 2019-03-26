Країни Перської затоки засуджують рішення Трампа щодо Голанських висот

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Суверенітет Ізраїлю над Голанами - країни Перської затоки засудили рішення Трампа

Чотири держави з регіону Перської затоки засудили рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вказано, що Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт виступили з критикою Вашингтона, а в Ер-Ріяді попередили, що рішення Трампа ускладнить пошук мирного шляху і позначиться на стабільності в регіоні.

Крім того, усі чотири держави підкреслили, що вважають анексовані Ізраїлем в 1981 році Голанські висоти окупованими арабськими територіями.

Так, Саудівська Аравія назвала документ "явним порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

Повідомляється, що Катар закликав Ізраїль припинити окупацію Голанських висот і дотримуватися міжнародних резолюцій.

Нагадаємо, раніше глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував Трампу за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США в понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом усіх арабів".