Страны ОПЕК+ решили не наращивать нефтедобычу в апреле, но не все

Страны ОПЕК+ решили сохранить объемы нефтедобычи, несмотря на ожидания участников рынка, что объемы вырастут на 1,5 млн баррелей в сутки. В результате цены на нефть выросли до более 67 долларов за баррель.

Саудовская Аравия также решила продлить на апрель сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. В то же время Россия и Казахстан, как пишут российские СМИ, хотят нарастить нефтедобычу в апреле.

По данным источников российских СМИ, в апреле Россия планирует увеличить добычу на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тысяч баррелей.

Как известно, в прошлом году страны ОПЕК+ достигли исторической договоренности о сокращении добычи нефти из-за пандемии коронавируса. Пандемия вызвала резкий обвал цен на нефть, поскольку рынок был ею переполнен.