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Страны ОПЕК+ решили не наращивать нефтедобычу в апреле, но не все

Автор: Дмитрий Левицкий

Страны ОПЕК+ договорились сохранить объемы нефтедобычи в апреле на сегодняшнем уровне. Такая договоренность привела к росту цен на нефть на 5%.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Страны ОПЕК+ решили сохранить объемы нефтедобычи, несмотря на ожидания участников рынка, что объемы вырастут на 1,5 млн баррелей в сутки. В результате цены на нефть выросли до более 67 долларов за баррель.

Саудовская Аравия также решила продлить на апрель сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. В то же время Россия и Казахстан, как пишут российские СМИ, хотят нарастить нефтедобычу в апреле.

По данным источников российских СМИ, в апреле Россия планирует увеличить добычу на 130 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан - на 20 тысяч баррелей.

Как известно, в прошлом году страны ОПЕК+ достигли исторической договоренности о сокращении добычи нефти из-за пандемии коронавируса. Пандемия вызвала резкий обвал цен на нефть, поскольку рынок был ею переполнен.

Напомним, в начале марта цены на нефть начали расти после того, как в США одобрили пакет стимулирования экономики на 1,9 трлн долларов.

Добавим, инвестиционный банк Goldman Sachs повысил на 10 долларов свои прогнозы цены на нефть марки Brent

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