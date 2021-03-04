Країни ОПЕК+ вирішили не нарощувати нафтовидобування у квітні, але не всі

Країни ОПЕК+ вирішили зберегти обсяги нафтовидобування, попри очікування учасників ринку, що обсяги виростуть на 1,5 млн барелів на добу. В результаті ціни на нафту виросли до понад 67 доларів за барель.

Саудівська Аравія також вирішила продовжити на квітень скорочення видобування нафти на 1 млн барелів на добу. Водночас Росія та Казахстан, як пишуть російські ЗМІ, хочуть наростити нафтовидобування у квітні.

За даними джерел російських ЗМІ, у квітні Росія планує збільшити видобування на 130 тисяч барелів на добу, а Казахстан - на 20 тисяч барелів.

Як відомо, минулого року країни ОПЕК+ досягли історичної домовленості про скорочення видобування нафти через пандемію коронавірусу. Пандемія спричинила різкий обвал цін на нафту, оскільки ринок був нею переповнений.