Нефть может подорожать до 75 долларов: Goldman Sachs назвал причины

Инвестиционный банк Goldman Sachs повысил на 10 долларов свои прогнозы цен на нефть марки Brent. Согласно прогнозу, цена во втором квартале 2021 года достигнет 70 долларов за баррель и 75 долларов в третьем квартале.

Банк прогнозирует возникновение дефицита нефти уже весной, поскольку спрос восстанавливается быстрее, чем предложение, создавая основу для напряженного физического рынка.

Теперь банк ожидает, что мировой спрос на нефть достигнет 100 млн баррелей в сутки к концу июля 2021 года по сравнению с его предыдущим ожиданием в августе 2021 года.

Goldman ожидает, что холода в Техасе приведут к глобальному дефициту в 1,5 млн баррелей в сутки в этом месяце и сократит добычу на 0,2 миллиона баррелей в сутки в марте из-за повреждения инфраструктуры и несвоевременного завершения работ.

По прогнозу Goldman, соглашение об увеличении добычи ОПЕК+ на предстоящем мартовском заседании не будет негативным для цен, поскольку поставки будут задерживаться.

Goldman прогнозирует увеличение квот на 0,5 млн баррелей в сутки в апреле, когда Саудовская Аравия отменит свое одностороннее сокращение на 1 млн баррелей в сутки, и по-прежнему ожидает умеренного экспорта из Ирана в этом году.

На прошлой неделе UBS повысил прогноз цены на Brent до 68 долларов за баррель на вторую половину этого года.

Цены на нефть выросли в понедельник, 22 февраля, поскольку медленное восстановление добычи нефти в США, которое упало из-за холодных условий, вызвало опасения по поводу предложения. Спрос восстанавливается после пандемии коронавируса. Нефть марки Brent подорожала 1,2%, до 61,67 долларов за баррель после роста почти на 1% на прошлой неделе. Нефть WTI подорожала на 1,3%, до 59,98 долларов за баррель.