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Страны ОПЕК+ договорились более постепенно восстанавливать добычу нефти с января

Вена, Четверг 03 декабря 2020 20:11
Страны ОПЕК+ договорились более постепенно восстанавливать добычу нефти с января
Фото: нефтяная скважина (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) договорилась о более постепенном восстановлении нефтедобычи во время пандемии коронавируса. Страны планируют с января 2021 года увеличить нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Сначала страны ОПЕК+ планировали увеличить объемы нефтедобычи в первом квартале 2021 года на 2 млн баррелей. Сегодняшнее решение министры ОПЕК+ смогут посмотреть в следующем месяце.

Отмечается, что более постепенное восстановление объемов нефтедобычи удержит дефицит на рынке нефти в течение первого квартала следующего года и позволит странам ОПЕК+ истощить раздутые запасы.

Напомним, рекордное сокращение объемов нефтедобычи страны ОПЕК+ согласовали в начале апреля 2020 года. Планировалось, что сокращение нефтедобычи будет на уровне 20% от мировой добычи.

Как писало РБК-Украина, в июле страны ОПЕК+ договорились постепенно восстанавливать нефтедобычу. До конца декабря страны планировали уменьшать сокращение нефтедобычи до 7,7 млн баррелей.

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